Analyse : Indien – der wankende Riese

Info

Wahl In der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt sind gut 900 Millionen Menschen wahlberechtigt. Sie stimmen in rund einer Million Wahllokalen über 543 Sitze im Unterhaus des Parlaments ab. Die Wahl begann am vergangenen Donnerstag und findet in sieben Phasen statt. Sie dauert bis zum 19. Mai, ausgezählt wird am 23. Mai. 8000 Kandidaten aus 460 Parteien hatten sich beworben. Bei der Parlamentswahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 66 Prozent.

Amtsinhaber Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Partei Bharatiya Janata Party ist seit Mai 2014 amtierender Premierminister. Der 68-Jährige steht für eine klassisch konservative und wirtschaftsliberale Politik. Umfragen zufolge hat er gute Chancen auf eine zweite Amtszeit und ist als Favorit in die Wahlen gegangen.

Herausforderer Rahul Gandhi gilt als der Gegenkandidat mit den besten Chancen, Amtsinhaber Modi nach fünf Jahren abzulösen. Der 48-Jährige gehört der Kongresspartei an, die seit der Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien im Jahr 1947 die meiste Zeit regiert hat. Bevor er im Dezember 2017 Präsident der Kongresspartei wurde, führte seine Mutter Sonia die Partei.