Betreuung im Lockdown : Rund 35 Prozent der Kinder sind noch in den Kitas

Rund 35 Prozent der Kinder sind noch in den Kitas

Verwaistes Spielzeug in einem Sandkasten. Foto: Monika Skolimowska/dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Seit Montag gelten die verschärften Lockdown-Regeln. NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte dringend an die Eltern appelliert, ihre Kita-Kinder zu Hause zu betreuen. Viele sind ihm gefolgt.

Knapp zwei Drittel der Kita-Kinder in NRW werden seit Montag wieder zu Hause betreut. Wie das Familienministerium unserer Redaktion mitteilte, besuchen noch rund 35 Prozent der Kita-Kinder ihre Einrichtung. Anders als im ersten Lockdown hatte Familienminister Joachim Stamp (FDP) dieses Mal auf ein Betretungsverbot verzichtet, aber an die Eltern appelliert. Wie viele Kinder die Notbetreuung der Schulen in Anspruch nehmen, ist noch nicht bekannt.