Berlin: In Köln mehr Gewalt als in Düsseldorf

In Köln mehr Gewalt als in Düsseldorf

Berlin Laut Kriminalstatistik ist Deutschland sicherer geworden.

Deutschland ist nach Darstellung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) im letzten Jahr sicherer geworden. Seit der Deutschen Einheit wurden noch nie so wenig Straftaten registriert, war die Aufklärungsquote noch nie so hoch. "Wer den Rechtsstaat schlecht redet, wird von der Polizeilichen Kriminalstatistik eines Besseren belehrt", sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) unserer Redaktion. Der Rückgang der Einbrüche um 23 Prozent belege, dass die ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigten. Unter den 5,76 Millionen Straftaten (minus zehn Prozent) waren 1504 antisemitische, die damit um 2,5 Prozent zunahmen. Seehofer betonte, dass es zwar auch "importierten Antisemitismus" gebe, dass die Taten jedoch zu rund 95 Prozent rechtsextremistisch motiviert waren. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sank von 995 auf 312.

Rechtsextremistische Straftaten gingen um 13 Prozent auf 20.520 zurück, linksextremistische stiegen - vor allem wegen der G-20-Krawalle in Hamburg - um vier Prozent auf 9752. 1102 Straftaten werden "religiöser Ideologie" zugeschrieben, zumeist mit islamistischem Hintergrund. Sorgen bereitet auch die Reichsbürgerszene mit 911 Straftaten. Die Gewerkschaft der Polizei beklagte zudem 74.400 Angriffe auf Beamte. Hauptstadt der Gewalt war 2017 nicht Berlin, sondern Dortmund. Hier wurden 484,5 Gewalttaten je 100.000 Einwohner verzeichnet. Auf den weiteren Plätzen folgten Frankfurt (476,5), Hannover (472,4), Köln (472,1) Halle (469,3), Bremen (455,7) und erst auf dem siebten Platz Berlin (453,4). Unter den Städten mit mindestens 200.000 Einwohnern findet sich in der Gewaltstatistik Duisburg auf Platz 19 mit 361,5 Delikten je 100.000 Einwohner, Düsseldorf auf Rang 22 (349,8), Krefeld auf Rang 31 (291,4), Mönchengladbach auf Platz 32 (283,6). Bezogen auf die gesamte Kriminalität bleibt Berlin mit 14.254 Straftaten je 100.000 Einwohner an der Spitze. Auf Rang sieben liegt Köln (12.184), Düsseldorf (10.521) auf Platz 17, gefolgt von Duisburg (9910) und Krefeld (9642). Deutlich weniger Kriminalität gibt es mit 8219 Fällen je 100.000 Einwohnern in Mönchengladbach.