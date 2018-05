Berlin : In Köln mehr Gewalt als in Düsseldorf

In Köln mehr Gewalt als in Düsseldorf

Berlin Laut Kriminalstatistik ist Deutschland sicherer geworden. 23 Prozent weniger Einbrüche wurden registriert.

Deutschland ist nach Darstellung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) im vergangenen Jahr sicherer geworden. Seit der Deutschen Einheit wurden noch nie so wenig Straftaten registriert, war die Aufklärungsquote noch nie so hoch. "Wer den Rechtsstaat schlecht redet, wird von der Polizeilichen Kriminalstatistik eines Besseren belehrt", sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) unserer Redaktion. Der Rückgang der Wohnungseinbrüche um 23 Prozent belege, dass die ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigten. Gleichwohl bleibe die rassistische und fremdenfeindliche Gewalt "beschämend für unser Land", betonte die SPD-Politikerin.

Hauptstadt der Gewalt war im vergangenen Jahr nicht Berlin, sondern Dortmund. Hier wurden 484,5 Gewalttaten je 100.000 Einwohner verzeichnet. Auf den weiteren Plätzen folgten Frankfurt (476,5), Hannover (472,4), Köln (472,1) Halle (469,3), Bremen (455,7) und erst auf dem siebten Platz Berlin (453,4). Unter den Städten mit mindestens 200.000 Einwohnern findet sich in der Gewaltstatistik Duisburg auf Platz 19 mit 361,5 Delikten je 100.000 Einwohner, Düsseldorf auf Rang 22 (349,8), Krefeld auf Rang 31 (291,4), Mönchengladbach auf Platz 32 (283,6), und mit besonders wenig Gewalt haben es die Menschen in Rostock (240), München (250,4), Münster (256,9) und Bielefeld (257,8) zu tun.

Bezogen auf die gesamte Kriminalität bleibt Berlin mit 14.254 Straftaten je 100.000 Einwohner an der Spitze. Auf Rang sieben liegt Köln (12.184), Düsseldorf (10.521) auf Platz 17, gefolgt von Duisburg (9910) und Krefeld (9642). Deutlich weniger Kriminalität gibt es mit 8219 Fällen je 100.000 Einwohnern in Mönchengladbach, am wenigsten in München (6201).