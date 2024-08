Fleischkonsum steigt „Eigentlich essen wir ja kaum noch Fleisch“

Aber natürlich gibt es Fakten, die gegen allzu regelmäßigen Fleischkonsum sprechen. Weil zu viel Fleisch der Gesundheit schadet. Und weil die massenhafte Produktion von Fleisch einen erheblichen Anteil am CO 2 -Ausstoß hat. Um die 15 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen entfallen auf die Fleischproduktion. Es geht um den Verbrauch von Wasser, Land, Energie, Getreide, um Transport und Verdauungsgase, die die Atmosphäre 20 Mal stärker anheizen als Kohlendioxid. Tierische Kalorien zu erzeugen ist weit weniger effizient als pflanzliche. Für das Klima ist es also keine gute Nachricht, dass die Fleischproduktion in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 wieder gestiegen ist und zwar um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erstmals seit 2016 wurden auch wieder mehr Schweine geschlachtet – die Menge stieg um 1,1 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen. Obwohl es heute zum guten Ton gehört, auf der Grillparty zu beteuern, dass man „eigentlich kaum noch Fleisch isst“, höchstens „ein bisschen Geflügel“, bildet die Statistik eine andere Wirklichkeit ab. Der Wille zum Verzicht scheint zu erlahmen. Vielleicht schwindet auch die Bereitschaft, das Dauer-Alarmthema Klima so nah an sich heranzulassen, dass daraus ein anderes Konsumverhalten wird.