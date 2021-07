Krisen und das Gute im Menschen : Wie weit die Hilfsbereitschaft trägt

Helfer im schwer getroffenen Bad Münstereifel: Mit einer Menschenkette befördern die Menschen Sandsäcke in einen brüchigen Uferteil der Erft. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Analyse Düsseldorf Die Not in den Hochwasserregionen weckt Hilfsbereitschaft im ganzen Land. Wieso es oft erst schlimm kommen muss, damit der Mensch sich von seiner guten Seite zeigt. Und was daraus folgt.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Nun staunt das Land wieder über sich selbst. Denn bei allem Schrecken über das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe, bei aller Trauer über die vielen Menschen, die gestorben sind, bei allem Mitgefühl mit denen, deren Existenzen weggespült wurden, gibt es eben auch all die Geschichten von Leuten, die plötzlich neben den Betroffenen im Dreck stehen und schüppen oder einen Topf Bohnensuppe vorbeibringen oder für ein paar Tage die Kinder übernehmen. Und die Hilfe kommt nicht nur von Freunden und Verwandten, auf die man eh immer zählen kann, sondern auch von Fremden. Von entfernten Nachbarn, von Leuten, die im Internet Hilferufe lesen – und ihre Gästesofas ausklappen oder ihre Waschmaschine anbieten oder vorbeikommen, sich in die Helferkette stellen. Und erleben, wie nicht nur das Chaos schwindet, sondern vor allem etwas Anderes wächst: Zusammenhalt.

Paradoxerweise wecken Krisen Gutes im Menschen: Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Tatkraft. Wenn in diesen Tagen von entsprechenden Szenen zu hören ist, schwingt oft ein Staunen mit, dass Menschen ja auch so sein können: selbstlos. Denn was gerade in vielen Orten geschieht, ist tatsächlich Altruismus, also Hilfe aus Freude am Helfen.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 16 Bilder Häuser eingestürzt und alte Burg in Erftstadt durch Flut beschädigt

Info Hilfsbereitschaft kennt viele Motive Altruismus Der Begriff aus dem Lateinischen „alter“ – der Andere bezeichnet eine Eigenschaft, die Menschen uneigennützig oder selbstlos handeln lässt. Das Wohl des Anderen steht im Vordergrund. Es gibt keine eindeutige Definition für altruistisches Handeln, doch hat der Philosoph Auguste Comte Altruismus als Gegenbegriff zum Egoismus eingeführt. In seinem Sinne sollte sich altruistisches Handeln dadurch auszeichnen, dass es einem Individuum zugunsten eines anderen Individuums mehr Kosten als Nutzen einbringt. Genau daran haben sich aber viele Debatten entzündet. Diese kreisen um die Frage, ob der Mensch nicht auch aus dem altruistischen Handeln Nutzen zieht, auch, wenn dies nicht materiell ist. Norm und Moral Altruistisches Handeln kann unterschiedliche Motive haben. Beruht es auf Normen, haben Menschen Werte wie Gerechtigkeit so verinnerlicht, dass sie auch Nachteile in Kauf nehmen, um gemäß ihrer Werte zu handeln. Altruismus kann aber auch aufgrund geltender Moral verlangt sein, etwa, wenn Menschen nach einem Unfall anderen zu Hilfe eilen, weil das moralisch geboten ist, auch wenn es sich für sie nachteilig auswirkt, weil es sie etwa psychisch belastet. Nächstenliebe Auch die christliche Nächstenliebe ist uneigennützig, allerdings stellt sie die Kosten-Nutzen-Abwägung nicht in den Vordergrund, sondern geht davon aus, dass alle Hilfe aus der Liebe zum Nächsten geschieht und allein deswegen auch den Helfenden beschenkt.

Weil es notwendig ist. Wenn Fremde Schlamm kehren, erwarten sie keine Gegenleistung. Sie haben nichts davon – im Sinne des Kosten-Nutzen-Kalküls, das die meisten Lebensbereiche beherrscht und das Denken formt. Wer Kaffeekannen und Kuchen in den Bollerwagen packt und bei Betroffenen vorbeigeht, erlebt aber etwas Anderes: Er wird Teil einer Solidargemeinschaft.

Das ist nicht nur für die Betroffenen hilfreich, das stärkt auch die Helfenden. Es gibt ihnen das Gefühl, zu etwas Stärkerem zu gehören, das auch Wassermassen trotzt. Das hinterlässt vielleicht sogar Spuren bei denen, die alles nur von Ferne betrachten. Denn es zeigt, dass es auf die Initiative und Begabung jedes Einzelnen ankommt, aber eben auch auf das Netz, das diese Individuen knüpfen. Und auf die Einsicht, dass es ohne Netz nicht geht.

Natürlich gab es auch Plünderungen, gab es Gaffer und Diebe, die laufenden Generatoren aus dem Schlamm klauten. Aber vor allem gab es Menschen, die sich rühren ließen und aktiv wurden. Und plötzlich scheint einmal mehr aller Zynismus von der Gesellschaft abzufallen. Leute haben nicht die Arme verschränkt, sondern die Ärmel hochgekrempelt. Sie wollten ein Stückchen Ordnung zurückholen. Irgendwo anpacken. Wenigstens das.

Dieses Über-sich-Hinauswachsen in der Not hat wohl damit zu tun, dass Leute in Katastrophenlagen konkret und unmissverständlich gefordert sind. Jetzt und hier liegt die Not vor ihnen. Die Situation stellt nur eine Frage: Nimmst du die Schaufel in die Hand oder nicht? Für manche ist das die Gelegenheit zu zeigen, was in ihnen steckt. Es gibt keine sozialen Hürden, nur akute Anforderungen. Was zeigt, wie groß das Potenzial ist, wenn Menschen sich gebraucht fühlen.

Ein anderer Faktor ist die Nähe. Viele haben den Starkregen selbst erlebt und kennen direkt Betroffene. Und jeder, der schon mal einen Rohrbruch hatte, hat eine Vorstellung davon, welch zerstörerische Kraft Wasser besitzt. Es fällt also nicht schwer, sich auszumalen, man selbst müsse in diesen Tagen auf die verdreckten Reste seines Zuhauses blicken. Was da alles in Trümmer geht an Hoffnungen, Plänen, Sicherheiten, Erinnerungen! Diese Vorstellung weckt wie ein Reflex den Wunsch zu helfen, es bei anderen wieder gutzumachen, das Unheil zu überwinden – und für sich selbst zu bannen, auch wenn das irrational ist.

Nun kann man einwenden, dass all die akute Hilfe ein schwacher Trost für die Betroffenen ist, weil sie demnächst vor den Kosten stehen, die so ein Wasserschaden nach sich zieht, und weil ihnen vielleicht keiner mehr hilft, wenn die Versicherungen nicht zahlen. Suppe kochen ist das eine, beim Geld hört die Solidarität oft auf. Doch zum einen gibt es gerade nicht nur Nachbarschaftshilfe, sondern auch viel Spendenbereitschaft. Und der Eindruck erlebter Solidarität kann auch ein wenig für die Zeit danach wappnen. Nachbarn, die jetzt miteinander Keller leergepumpt haben, werden auch darüber sprechen, wie sie es mit der Versicherung angehen. Sie werden sich vielleicht formieren, um ihre Interessen gegenüber dem Staat zu vertreten, und Hilfe einfordern.

Trotzdem zieht Hilfsbereitschaft immer auch Argwohn auf sich. Die Motive der Helfenden werden befragt: Ist ihr Engagement wirklich arglos oder wollen sie sich hervortun und erwarten Dankbarkeit? Auch die Spontaneität weckt Skepsis: Ein Wochenende Dreck zu schaufeln, mag Abenteuer sein, aber wer hat den langen Atem, auch noch zu helfen, wenn die Oberfläche wieder glänzt? Auch während der ersten Phase der Pandemie gab es ja eine Woge von Solidaritätsaktionen etwa mit alten und einsamen Menschen, doch versandete vieles, als sich die Lage in die Länge zog.