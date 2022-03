Importe aus Russland : Notfall-Plan ja, Gas-Embargo nein

Meinung Berlin Es ist richtig, dass Minister Habeck den Notfallplan aktiviert. Für den Fall der Fälle muss Deutschland vorbereitet sein. Der Verteilungskampf in der Industrie um das Gas wird hart werden. Doch von sich aus sollte der Westen kein Embargo verhängen. Anders als viele leichtfertig meinen, könnten die Folgen dramatisch sein.

Der russische Krieg hat gravierende Folgen auch für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland. Die Energiepreise steigen, die Inflation erreicht den höchsten Stand seit 40 Jahren. Gegen die Menschen und Städte in der Ukraine setzt Putin Waffen ein, gegen den Westen kämpft er mit der Waffe Energie. Mit der Ankündigung, diese langfristig nur noch gegen Rubel zu liefern, heizt Putin die Eskalationsspirale weiter an. Der Westen bleibt aus guten Gründen hart, die Antwort könnte ein Lieferstopp sein.