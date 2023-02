Allensbach-Umfrage Nato-Partner Deutschland nur bedingt zuverlässig?

Diese Einstellung verschärft sich sogar, wenn es konkret wird. Im Falle eines russischen Angriffs auf die baltischen Nato-Mitgliedsländer Estland, Lettland oder Litauen votieren nur 40 Prozent der Befragten für eine Beteiligung Deutschlands an dem dann fälligen Bündniseinsatz. 39 Prozent wären für „heraushalten“, der Rest ist unentschieden. Dabei ist in Artikel Fünf des Nato-Bündnisvertrags klar geregelt, dass die Partner einen bewaffneten Angriff gegen einen von ihnen als Angriff gegen alle ansehen. Sie verpflichten sich, Beistand zu leisten – unter Umständen auch mit Waffengewalt. „Dass es unter den Deutschen kein klares Bekenntnis zu den Bündnisverpflichtungen in der Nato gibt, ist erschreckend. Die Nato-Partner, vor allem im Osten, werden mit Sorge und Unverständnis auf diese unsolidarische Haltung in der deutschen Bevölkerung blicken und von der deutschen Politik hier ein klares Bekenntnis einfordern“, sagte Klaus Schweinsberg vom Centrum für Strategie und Höhere Führung bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Seine Kollegin vom Allensbach-Institut führte die Ergebnisse auch auf die Kommunikation des Bundeskanzlers zurück. Der hat in der Vergangenheit längere Abwägungsphasen vor Entscheidungen etwa zu Waffenlieferungen in die Ukraine auch mit seiner Sorge begründet, Deutschland und die Nato könnten in die Auseinandersetzung mit Russland hineingezogen werden.