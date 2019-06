Studie des Ifo-Instituts : Der Osten wird leerer – der Westen boomt

Berlin Eine Studie belegt die Entvölkerung Ostdeutschlands, während der Westen boomt. Hauptursache ist demnach die Massenflucht aus Ostdeutschland von 1949 bis zum Mauerbau im Jahr 1961.

In Ostdeutschland leben einer Studie zufolge so wenige Menschen wie seit 1905 nicht mehr. Gleichzeitig zählt das Gebiet der alten Bundesrepublik so viele Einwohner wie niemals zuvor in der Geschichte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten wirtschaftshistorischen Studie des Ifo-Instituts hervorgeht. „Die Einwohnerzahlen beider Landesteile driften trotz Wiedervereinigung nahezu ungebremst auseinander“, sagte Studienautor Felix Rösel. „Die anhaltende Wucht der deutschen Teilung wird bis heute in der Öffentlichkeit völlig unterschätzt. Dieser Aspekt wird häufig übersehen und bedarf besonderer politischer Berücksichtigung.“