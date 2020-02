Kramp-Karrenbauer zieht sich zurück : „Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben“

Berlin Kramp-Karrenbauers Rückzug kam für die CDU überraschend. Während die Partei in eine Führungskrise gerät, sorgt sich die SPD auch um die Koalition.

Mit leichter Verspätung tritt Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Montag nach 14 Uhr vor die Presse im Konrad-Adenauer-Haus. In der gesamten Republik ist ihre Entscheidung da schon mehr oder weniger bekannt, nicht als Kanzlerkandidatin der Union antreten und zeitnah den CDU-Vorsitz niederlegen zu wollen. Dennoch kommt es jetzt vor allem auf ihre Worte an. „Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur schwächt die CDU in einer Phase, in der die Politik in Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist“, sagte sie. „Wir spüren derzeit starke Fliehkräfte in unserer Gesellschaft und in unserer Volkspartei CDU. Und wir spüren, es kommt auf uns an“, sagte Kramp-Karrenbauer. Deshalb sei sie zu der Überzeugung gekommen, dass beide Ämter wieder in eine Hand gehörten. Um die CDU zu stärken, verzichte sie auf eine Kandidatur, bleibe aber Parteivorsitzende, bis ein Parteitag über die Kanzlerkandidatur entscheide. Verteidigungsministerin werde sie auf Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bleiben, sagte Kramp-Karrenbauer.