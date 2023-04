Gesellschaftskunde Haustiere sind nur noch was für Profis

In der Coronazeit haben sich viele Menschen ein Haustier zugelegt. Dass darunter viele Hunde sind, kann man in diesen Tagen besichtigen: Wer das erste schöne Wetter für einen Spaziergang nutzt, kann sich ohne Vierbeiner an der Leine schon einsam vorkommen. Kaum ein Mensch läuft noch ohne Hund durch die Parks und Wälder. Man kann also seine Studien betreiben: Welche Herrchen oder Frauchen wählen welche Hunderasse? Und wie ist der Stand der Erziehung? Manche Tiere trotten ohne Leine brav neben ihren Bezugspersonen her, andere ziehen und zerren und werden dann mit Tricks oder Leckerlis zu besserem Benehmen gelockt. Denn auch das ist auffällig: Viele Hundebesitzer scheinen heute mindestens Ratgeber gelesen, Erziehungsdokus im Fernsehen geschaut oder noch besser eine Hundeschule besucht zu haben. Man sieht das an der Ausstattung: Schleppleinen und Leckerlibeutel kommen zum Einsatz, Befehle werden mit Gesten unterlegt, Hunde müssen Sitz oder Platz machen, wenn Passanten vorübergehen. Oft klappt das sogar.