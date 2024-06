Wegen SA-Parole zum zweiten Mal vor Gericht Björn Höcke und die „Alles für Deutschland“-Falle

Auch wenn Höcke an diesem Morgen Fotografen und Kameraleute zumindest zeitweise aus dem Saal entfernen lassen kann, den Vorsitzenden Richter Jan Stengel wird er nicht los. Er hat es versucht: Bereits einige Tage vor dem Termin im Gericht stellte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag, der aber scheiterte. Am Montagvormittag folgen weitere Rügen und Anträge, wonach weder das Landgericht Halle, noch die 5. Strafkammer für diesen Fall zuständig seien. Auch mit einem prozessrechtlichen Verfahrenshindernis wegen einer Vorverurteilung Höckes durch ein „Trommelfeuer der Medien“ in diesem Fall wird argumentiert. All diese Versuche scheitern.