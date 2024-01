Mehr als eine Million Unterschriften Warum die Höcke-Petition nicht in den Bundestagsausschuss kommt

Initiator Ghosh ist bewusst, dass es seine Initiative auf diese Weise nicht in den Ausschuss schafft. Allerdings verfolgt der Physiker mit seinem Anliegen nach eigener Aussage ohnehin ein anderes Ziel. „Ich möchte mit der Petition an die Entscheider vordringen, also an die Fraktionsspitzen von SPD, Union, Grünen und FDP“, sagte Ghosh. Sie könnten das Thema in den Bundestag einbringen, ohne dass es vorher im Ausschuss behandelt werden müsste.