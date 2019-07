Interview mit Anja Karliczek : „Hilfe bei Hausaufgaben durch Erzieher“

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Die Bildungsministerin über Ganztagsbetreuung von Grundschülern und warum Münster der beste Standort für Batterieforschung ist.

Anja Karliczek (CDU) ist als Bildungsministerin umstritten. Immer wieder sorgte sie mit Äußerungen etwa zur Digitalisierung oder Ehe für Alle für Negativschlagzeilen. Im Interview mit unserer Redaktion packt sie andere heiße Eisen an: Ein Zentralabi für Deutschland und die Batterieforschung, die in ihren Wahlkreis kommen soll.

Frau Karliczek, ist eine Zwei in Mathe auf dem Zeugnis in NRW, in Bayern und in Brandenburg eigentlich gleich viel wert, wenn die Schüler die gleiche Schulform und die gleiche Jahrgangsstufe besuchen?

INFO Als Überraschung ins Bundeskabinett Politisch Anja Karliczek trat 1998 in die CDU ein, bei der Bundestagswahl 2013 gewann sie ihren Wahlkreis Steinfurt III direkt. 2017 wurde sie Parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion, 2018 zog sie ins Kabinett ein. Persönlich Karliczek ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Sie stammt aus einer Hoteliersfamilie, ist Bankkauffrau, Hotelfachfrau und Kauffrau.

Karliczek Der Vergleich ist ja schon unter den Schulen eines Landes schwierig, selbst wenn der Schultyp gleich ist. Und erst recht zwischen Schulen verschiedener Länder. Aber eines kann man übrigens dennoch sagen: Insgesamt haben wir in Deutschland gut ausgebildete junge Leute.

Handwerksbetriebe und Universitäten klagen aber über das Niveau der Schulabgänger . . .

Karliczek Ach, die Jugend von früher galt ja schon immer als leistungsstärker als die heutige. Dennoch hat nahezu jede Generation die Welt vorangebracht. Was die Klagen der Universitäten angeht, muss man sehen: Heute beginnen viel mehr junge Leute ein Studium. Das ist insgesamt eine gute Entwicklung. Aber naturgemäß ist damit die Vorbildung in den Hörsälen unterschiedlicher geworden. Die Universitäten wissen das und bemühen sich, in den ersten Semestern zunächst einheitliche Grundlagen für das Studium zu schaffen. Und natürlich ist auch das Niveau der Auszubildenden recht unterschiedlich. Aber noch einmal: Man kann nicht behaupten, früher sei alles besser gewesen und heute hätten wir ein Riesenproblem. Ein Problem ist für mich eher das unterschiedliche Leistungsniveau unter den Bundesländern.

Was ja für mehr einheitliche Standards bundesweit im Schulsystem spricht. . . .

Karliczek Ja. Einheitliche Standards in den Schulen in allen Bundesländern und in der Aus- und Weiterbildung sind für mich ein zentrales Thema für den Nationalen Bildungsrat, den wir ja planen. Durch die Digitalisierung wird sich die Welt immer schneller entwickeln. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen damit Schritt halten können. Gerade deshalb muss die Qualität der Bildung ein Kernthema in unserem Land sein. Die Bildung aller Menschen wird immer wichtiger – die in jungen Jahren, aber auch während des Berufs. Und ein gutes Bildungssystem zeichnet sich weiter durch Transparenz, Durchlässigkeit und Vergleichbarkeit der Abschlüsse aus.

Soll auch ein Zentralabitur Teil der neuen Standards werden, die ein Nationaler Bildungsrat festlegt?

Karliczek Die neue Diskussion über ein Zentralabitur ist richtig und überfällig. Ein Abitur mit länderübergreifend gleichen Prüfungsanforderungen muss in absehbarer Zeit kommen – schon aus Gründen der Gerechtigkeit. Für den Hochschulzugang ist vielfach immer noch die Abiturnote entscheidend. Die Anforderungen an alle Abiturienten müssen in Deutschland vergleichbar sein. Die Länder sollten deshalb ihre Bemühungen für eine bessere Vergleichbarkeit bei den Bildungsabschlüssen erhöhen. Es ist gut, dass meine Kollegin Eisenmann aus Baden-Württemberg diese Debatte jetzt begonnen hat. Eines darf dabei nicht passieren: Das Niveau der Prüfungen darf nicht gesenkt werden. Das kann sich ein Land wie Deutschland, das von der Qualität seiner hochqualifizierten Fachkräfte lebt, nicht erlauben. Bundesländer, in denen an den Schulen das durchschnittliche Leistungsniveau nicht erreicht wird, müssen ihre Schüler auf ein höheres Niveau bringen, so schwierig das in manchen Regionen auch sein mag. Der Nationale Bildungsrat könnte hier auch mit Blick auf das gesamte System Empfehlungen abgeben und diesen Prozess begleiten.

Wird das zu einer stärkeren Vereinheitlichung des Schulsystems bundesweit führen?

Karliczek Wir brauchen keine Einheitslehrpläne. Regionale Bezüge etwa in Geografie oder Geschichte muss es weiterhin geben können. Im Bildungsföderalismus kann jedes Land seinen Weg gehen. Wie die Bundesländer die definierten Lehrziele erreichen, das bleibt ihnen überlassen. Die Länder sollten aber nicht dem Vergleich ausweichen.

Wann soll der Nationale Bildungsrat installiert werden?

Karliczek Bund und Länder liegen in den Verhandlungen schon recht dicht beieinander, bis auf die Frage des Stimmverhältnisses. Dazu werden sich die Staatssekretäre erneut in der nächsten Woche treffen. Ich gehe davon aus, dass der Nationale Bildungsrat bis Ende des Jahres eingerichtet werden kann. Wir brauchen ein solches Beratungsgremium zur Weiterentwicklung unserer Bildungspolitik.

Warum soll der Bund gleich viele Stimmen erhalten wie die Länder, die doch für die Bildungspolitik zuständig sind?

Karliczek Da schauen Sie nur auf das Schulsystem. Der Nationale Bildungsrat nimmt alle Bildungsbereich bzw. -etappen in den Blick – von der frühkindlichen Bildung über Schule, Ausbildung, Hochschule, Weiterbildung und Bildung im Alter. Es geht im Übrigen gar nicht um gleich viele Stimmen für den Bund wie für die Länder. Es geht darum, dass keine Seite überstimmt werden darf. Das ist schon deshalb notwendig, weil die eine oder andere Empfehlung des Rates sicher auch finanzwirksam sein wird und es – wie es ja auch allgemein gilt – Verträge zu Lasten Dritter nicht geben darf.

Der Koalitionsvertrag sieht einen Rechtsanspruch auf Betreuung auch für Grundschüler vor. Wie weit sind Sie mit der Einlösung dieses Versprechens?

Karliczek Das gehe ich in den nächsten Monaten gemeinsam mit dem Familienministerium an. Erste Gespräche mit den Ländern gab es bereits. In den Bundeshaushalten für 2020 und 2021 sind insgesamt zwei Milliarden Euro für Investitionen eingeplant, um die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen auszuweiten. Die Länder sagen, das Geld reiche nicht. In jedem Fall sollten wir aber damit starten. Der Rechtsanspruch soll ab 2025 gelten.

Was soll die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen inhaltlich leisten – nur betreuen oder auch bilden?

Karliczek Grundschulkinder müssen, wenn sie den ganzen Tag in der Schule verbringen, auch Möglichkeiten bekommen zu spielen, Sport zu machen oder zu musizieren. Dafür müssen Räume geschaffen werden. Es muss ordentliche Kantinen geben. Die Kinder brauchen eine liebevolle Betreuung, eine Bezugsperson. Sie müssen wertgeschätzt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Bildung muss es für die Kinder auf jeden Fall einen echten Mehrwert bedeuten, wenn sie die Schule ganztags besuchen. Dabei geht es nicht nur um Hausaufgaben.

Aber viele Familien scheitern heute an Ganztagsangeboten der Schulen, weil die Hausaufgaben nicht konsequent in der Schule erledigt werden. . .

Karliczek Das ist ein springender Punkt, da sehen wir die Länder in der Pflicht. Wenn die Kinder am Nachmittag den Hort oder die Schule verlassen, sollten die Hausaufgaben erledigt sein. Dazu benötigt man nicht nur neue Lehrer. Auch Erzieher tragen zur Bildung der Kinder bei. Ich traue es Erziehern zu, dass sie Grundschulkindern Hilfe bei den Hausaufgaben geben können. Für die inhaltliche Kontrolle sind die Lehrer am nächsten Tag zuständig.

Haben sich die Menschen in Münster eigentlich schon bei Ihnen bedankt, dass die begehrte Batterieforschungsfabrik zu Ihnen in den Wahlkreis kommt?

Karliczek In Münster haben sich einige Leute sicher gefreut. Für mein Ministerium war in enger Absprache mit dem Bundeswirtschaftsministerium einzig und allein ausschlaggebend, dass das Konsortium für Münster das beste Konzept vorgelegt hatte. Ich habe dabei in die Abwägung nicht eingegriffen, weil es bei der Bewerbung für den Standort Münster einen regionalen Bezug zu meinem Wahlkreis gab.

Was macht Münster besser als Salzgitter oder Ulm?

Karliczek Der Vorschlag für den Standort Münster war unter mehreren sehr guten Projekten am Ende das beste Konzept. Mit ihm kann ein exzellenter Schlussstein in der Batterieforschung gesetzt werden. Er wird von hervorragenden Forschern mit großer Praxiserfahrung repräsentiert. Hinzu kommen die besten Ideen für das Recycling der rund eine Million Batterien, die dort pro Jahr produziert werden, aber aus rechtlichen Gründen nicht verkauft werden dürfen.

Die Fürsprecher anderer Standorte sind sauer auf Sie und wollen, dass Sie Ihre Entscheidung rückgängig machen. Knicken Sie ein?

Karlizczek Die Entscheidung ist gefallen. Ich denke, dass sie auch bei den unterlegenen Teilnehmern des Wettbewerbs einschließlich der Länder zunehmend akzeptiert wird. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung, um über eine intensive Batterieforschung bei der Batterieherstellung international an die Spitze zu kommen. Es ist uns in den vergangenen Jahren durch erhebliche Investitionen des Bundes und einiger Länder gelungen international angesehene Forschung zur Batterie aufzubauen – genau an den Standorten, die in den Wettbewerb gegangen sind. Jeder Standort hat dabei seine besonderen Stärken. Wir brauchen alle und wir werden sie alle weiter fördern. Wichtig ist, dass wir das politische Hickhack beenden und die Batterieforschung in Deutschland wieder zu einem starken Team machen. Damit wäre allen bis hin zu unserer Autoindustrie am meisten gedient. Und das will ich erreichen.

Deutschland gibt bis 2025 drei Milliarden Euro für die Forschung an künstlicher Intelligenz aus, in China sind es bis 2030 rund 150 Milliarden. Sind wir längst abgehängt?

Karliczek Wir stehen in der KI-Forschung sehr gut da. Die Fördermittel von Bund und Länder zeigen Wirkung. Man darf auch nicht nur auf die öffentlichen Gelder schauen. Die großen deutschen Unternehmen investieren stark in KI, vielleicht mit weniger öffentlicher Wahrnehmung. Wir müssen aber noch mehr den Mittelstand dazu bringen, KI für die jeweiligen Geschäftsmodelle zu nutzen. Wir müssen noch mehr für die Vernetzung von Forschung und Mittelstand bei der Nutzung von KI sorgen. Das ist für mich das Kernproblem, das wir in Deutschland lösen müssen. Dazu werde ich für kleine und mittlere Unternehmen auch ein attraktives Angebot schaffen. Wir werden eine spezielle Förderlinie öffnen, die dem Mittelstand Vorrang gibt. Und wir arbeiten mit der Wirtschaft an dem Aufbau einer sicheren, vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur, die es vor allem dem Mittelstand ermöglicht, sicher Daten zu speichern, auszutauschen und zu verwerten. Insgesamt herrscht in Deutschland bei KI Aufbruchstimmung, nicht zuletzt wegen unserer sehr guten Forschung.

