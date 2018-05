Gesellschaftskunde: Hetze im Parlament schafft Aufmerksamkeit. Sachfragen stellt niemand mehr.

Das Wesen der Provokation besteht darin, dass sie sich in den Vordergrund schiebt. Sie will starke Reaktionen hervorrufen, Wut auslösen, Bestürzung oder andere negative Emotionen, weil das Aufmerksamkeit garantiert. Und weil es von anderen Dingen ablenkt.

Der Soziologe Rainer Paris definiert Provokation als gezielten "Normbruch, der den anderen in einen offenen Konflikt hineinziehen und zu einer Reaktion veranlassen soll". Die Provokation diene sowohl der Selbstdarstellung als auch der Eskalation von Konflikten. Doch geht es dabei nicht um Fortschritt in der Sache, sondern um möglichst viel Lärm auf dem Nebenschauplatz. Den nutzt der Provokateur, um sich aufzuspielen - für gewisse Zeit hat er ja die Aktion an sich gerissen.