Absage an Industriestrompreis Wüst wirft Bundeskanzler Wortbruch vor

NRW-Oppositionsführer Jochen Ott (SPD) sprach sich zumindest für eine vorübergehende Absenkung des Industriestrompreises aus. „Die hart arbeitenden Menschen, insbesondere auch in der Industrie, sind das Rückgrat unseres Landes. Und deshalb brauchen wir einen Brücken Strompreis und dafür werden wir in Berlin auch weiter werben.“ Einer dauerhaften Subventionierung erteilte Ott jedoch eine Absage. Er forderte mehr Anstrengungen der Genehmigungsbehörden bei der Energiewende: „Es muss jetzt wirklich Chefsache sein, dass der Ministerpräsident dafür sorgt, dass die nötigen Leitungen in der Geschwindigkeit jetzt verwirklicht werden, damit der Strom aus dem Norden und Osten auch bis in den Süden und im Westen fließen kann.“