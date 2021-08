Heiko Maas auf Afghanistan-Vermittlungsmission : Ein Baum der Hoffnung

Islamabad

Heiko Maas blickt rüber zum Kollegen. Aha, Shakespeare, hier in Islamabad, man glaubt es kaum. Soeben hat Shah Mehmood Qureshi, fließend englisch sprechender Außenminister der Islamischen Republik Pakistan, William Shakespeare, den britischen Meister des Dramas bemüht. „Seid wachsam, seid wachsam“, zitiert Qureshi aus einem Shakespeare-Stück eine Anspielung auf bevorstehendes Unheil. „Ja, sind wir wachsam, sind wir wachsam“, appelliert Qureshi auch an sich selbst, an die Nachbarstaaten, an den Westen, überhaupt an die internationale Gemeinschaft mit Blick auf das Drama, das sich gerade im Nachbarland Afghanistan abspielt. Bald wollen die Taliban eine neue, eine sogenannte inklusive Regierung präsentieren, in der verschiedene Bevölkerungs- und Gesellschaftsgruppen vertreten sein sollen. „Können wir den Taliban trauen? Schauen wir“, sagt Qureshi. Und auch der Gast aus Deutschland will die Taliban vor allem an einem messen: an ihren Taten. Eine Art Taliban-Tüv: gehalten, versprochen. Oder eben nicht. Maas Zusagen der Taliban auf Ausreise für bestimmte Personen: „Ob man sich darauf verlassen kann, werden wir, glaube ich, erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen.“

Maas ist an Tag drei seiner Reise in Nachbarstaaten rund um die afghanische Problemzone bei Qureshi und Shakespeare in Islamabad angekommen. Am Abend wird er noch in den Golfstaat Katar weiterfliegen, wo die Taliban ein politisches Verbindungsbüro haben. Soll Zuhause in Deutschland die Opposition doch meckern. Diese Reise komme zu spät, der Minister habe vor Wochen, als es geboten gewesen wäre, die Zeichen nicht richtig erkannt. Der deutsche Außenminister weiß um die anhaltende Kritik an seiner Person. Er sagt zur Geschwindigkeit des Vormarsches der Taliban bis nach Kabul: „Wir alle haben die Lage nicht so kommen sehen, zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit.“ Pakistans Außenminister Qureshi sekundiert: „Wir sind Nachbarn, ich meine, wir sind Nachbarn. Aber es kam so plötzlich, dass auch wir es nicht vorhergesehen haben.“ Interessant.

Für Maas ist dieser Ausflug in die afghanische Umlaufbahn die vielleicht wichtigste Reise in seinen gut drei Jahren als Außenminister. Nach dem Chaos bei der Evakuierung will er nun in einem geordneten Verfahren noch jene Menschen außer Landes bringen, bei denen sich die Bundesregierung im Wort fühlt. Der SPD-Politiker hat auf der Liste des Auswärtigen Amtes noch rund 10 000 Namen stehen – afghanische Ortskräfte, Schutzbedürftige, auch noch deutsche Staatsbürger. Zusammen mit deren Kernfamilie ergibt das eine Zahl von gut 40 000 Menschen, die die Bundesregierung noch aus Afghanistan herausholen will.

Dazu auch die Station Islamabad auf dieser Reise. Maas ist mit einer insgesamt sehr gestressten Agenda unterwegs. Erst ein Termin bei Generalstabschef Qamar Javed Bajwa, dann das Treffen mit Amtskollege Qureshi und schließlich ein Gespräch bei Premierminister Imran Ahmad Khan Niazi. Pakistan, der direkte Nachbar Afghanistans, ist leiderprobt. Im Westen grenzt es außer an Afghanistan noch an Iran, ein harter Brocken. In Norden an die Weltmacht China. Im Osten an den Erzrivalen Indien. Und jetzt ist auch noch ein Außenminister aus Deutschland im Land, dem es darum geht, an der traditionell ohnehin schon mehr als durchlässigen afghanisch-pakistanische Grenze eine gewisse Transparenz zu wagen – allerdings nur für eine bestimmte, eng eingegrenzte Gruppe von Personen: afghanische Ortskräfte, Schutzbedürftige und deutsche Staatsbürger. "Es geht uns nur um diese Personengruppe", hatte der SPD-Politiker tags zuvor nach einem Gespräch mit seinem usbekischen Amtskollegen Abdulaziz Komilov betont.

Maas ist dabei wichtig, dass sich Afghanen noch auf dem Landweg vor dem Zugriff der Taliban retten können, wo derzeit vom zerstörten Flughafen Kabul kaum jemand zivil fliegen kann. Er will einen sogenannten „Pull-Effekt“, also eine Sogwirkung durch öffentliches Ankündigen, vermeiden, erst recht, nachdem in der Nacht mit Generalmajor Chris Donahue nun auch der letzte US-Soldat in eine Militärmaschine gestiegen und vom Flughafen Kabul abgehoben ist. Ohne Rückflugticket. Kabul gehört nun wieder den Taliban.

Möglichst sollen sich eben nicht wieder -- wie am Flughafen Kabul -- Zehntausende Menschen an Orten sammeln und so dann Ortskräften oder Schutzbedürftigen den Weg zu diesen Sammelpunkten versperren. Außerdem hat Maas Signale erhalten, dass auch die Nachbarstaaten Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan große Furcht vor einem Flüchtlingsansturm auf ihre Grenzen haben.