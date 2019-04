Kolumne: Total digital : Demokratisch oder bequem?

Düsseldorf Das Internet sollte uns zuerst die Wissensgesellschaft und dann eine digitale Mitmach-Demokratie bringen. Stimmt das?

Gigerenzer zitiert chinesische Freunde, die angesichts von Trump und ­Brexit Zweifel an der Demokratie haben. Am Ende gehe es um die Kernfrage: Was ist bequem, was funktioniert? Ob Wisch-Handy oder One-Click-Shopping – das Einfache gewinnt. Demokratie aber ist kompliziert, der Kompromiss meist unbequem. Gigerenzer fragt: Wie würde ein Volksentscheid zur Einführung von Punktekonten in Deutschland wohl ausgehen?