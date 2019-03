Düsseldorf: Hacker-Affäre: Sprecher wehrt sich

Düsseldorf Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wurde ausgiebig diskutiert, ob die Landesregierung die Öffentlichkeit in der Hacker-Affäre um die ehemalige NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking manipulieren wollte.

Wer einen reumütigen und selbstkritischen Sprecher der NRW-Landesregierung erwartet hatte, lag falsch. Bei seiner stundenlangen Vernehmung am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtages zur so genannten Hacker-Affäre um die ehemalige NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) trat Christian Wiermer mit großem Selbstbewusstsein auf. Diverse Male kritisierte er die Fragestellungen der Parlamentarier und versuchte, ihnen ungenaue Formulierungen nachzuweisen. Irgendwann platzte dem Ausschussvorsitzenden Hans-Willi Körfges (SPD) der Kragen. Der Mönchengladbacher wies den Regierungssprecher darauf hin, dass er „hier als Zeuge und nicht als Sachverständiger“ eingeladen und seine Aufgabe die Beantwortung und nicht die Bewertung von Fragen sei.

Wiermer wies den Vorwurf der vorsätzlichen Verbreitung falscher Tatsachen zurück. Er präsentierte eine überraschende Interpretationen seiner Presseerklärung vom 16. März 2018, in der er von „offenkundig kriminellen Eingriffen in die Privatsphäre“ der Ex-Ministerin berichtet hatte. Darin ging es um einen vermeintlichen Hacker-Angriff auf das private Netzwerk Schulze Föckings am Vorabend, der sich wenig später als Bedienfehler herausgestellt hatte. Dennoch sprach Wiermer unter Berufung auf Ermittlungsbehörden damals von Versuchen, auf persönliche Daten der Ministerin zuzugreifen, die „mindestens teilweise (...) auch erfolgreich“ gewesen sein sollten. Ermittler sagten in dem Ausschuss aus, dass es für eine solche Erklärung keine Grundlage gab. Das – aus Sicht der Opposition angestrebte – Ergebnis war eine Solidaritätswelle zugunsten Schulze Föckings, die wegen ihrer Amtsführung massiv in der Kritik stand.