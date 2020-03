Klimaziele könnten verfehlt werden : Gutachten sehen Lücken im Klimapaket der Groko

Berlin In einem Brief fordert Umweltministerin Schulze mehr Engagement für Klimaschutz. Verkehrsminister Scheuer übt Kritik.

Umweltministerin Schulze sagte am Donnerstag in Brüssel, die Gutachten zeigten, dass die Regierung große Schritte nach vorne gemacht habe. Sie forderte aber zugleich mehr Klima-Anstrengungen, vor allem im Verkehr. Auch in einem internen Brief an die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, der unserer Redaktion vorliegt, erhöhte sie den Druck auf Scheuer. „Im Verkehrssektor liegen die Treibhausgas-Emissionen gemäß den beiden Szenarien bei 125 bis 128 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalenten im Jahr 2030.“ Damit würden die Ziele aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz für das Jahr 2030 deutlich verfehlt werden, so Schulze in ihrem Brief. „In Tonnen heißt das, wir haben 2030 beim Verkehr eine Lücke von 30 bis 33 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalenten.“ Sie verteidigte die Ergebnisse der Studien. Diese wurden unabhängig voneinander erstellt, liegen aber im Ergebnis nah beeinander. „Damit wird deutlich, dass hier keine „wünschenswerten“ Ergebnisse herbeigerechnet werden, sondern jetzt solide Abschätzungen über die Wirkmächtigkeit der beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen vorliegen“, heißt es im Brief. „Wir brauchen keinen Alarmismus, aber auch kein selbstzufriedenes Zurücklehnen“, so Schulze. Das Klimakabinett solle „zügig zusammentreten“, um gemeinsame Schlussfolgerungen aus diesen Daten zu ziehen und die nächsten Klimaschutzschritte zu verabreden.