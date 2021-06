Sexualisierte Gewalt an Kindern : Land kann im Kinderschutz durchregieren

Sexualisierte Gewalt an Kindern

Der Campingplatz in Lügde - Schauplatz hundertfacher sexualisierter Gewalt an Kindern. Foto: Guido Kirchner/dpa Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Auf Länderebene gibt es bisher keine einheitlichen Standards im Kinderschutz. Ein von der SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag beauftragtes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Nordrhein-Westfalen sehr viel stärker eingreifen könnte.

Um die gesetzgeberischen Möglichkeiten des Landes bei diesem Thema zu prüfen, hatte die SPD-Fraktion ein Gutachten beim Wissenschaftlichen Dienst des Landtages in Auftrag gegeben. Die juristischen Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass das Land den Kommunen vielfach Vorgaben machen kann, etwa zur Qualifikation der Mitarbeiter im Kinderschutz. „Dieses Thema muss stärker in der Erzieherausbildung verankert sein“, betonte Maelzer daher. Das Land könne den Kommunen sogar Personaluntergrenzen vorschreiben, müsse dafür dann aber auch die Kosten tragen. Richtern, die in diesem Bereich tätig seien, könne das Land ebenfalls vorschreiben, sich beim Kinderschutz weiterzubilden.