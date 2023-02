Gesellschaftskunde Der neue Schlendrian

Bürger, die pünktlich ihre Angaben machten, verfolgen das mit ungläubigem Staunen. Genau wie all die Steuerberater, die ihren Mandanten auf den letzten Drücker noch Zahlen zu Baujahr, Flurstück, Gemarkung entlockten, und sie in Nachtschichten in die digitalen Masken des Finanzamts füttern mussten. Plötzlich scheint Deutschland nicht mehr strenges Bürokraten-, sondern einig Schluderland.