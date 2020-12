Corona-Folgen : Grüne wollen Angehörige von Querdenkern beraten

Düsseldorf Verschwörungstheoretiker stellen aus Sicht von Verfassungsschützern zunehmend ein Problem dar. Die Grünen-Fraktion in NRW will nun Angehörige der auchn Querdenker

(kib/dpa) Die Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat ein Beratungsangebot zum Umgang mit Verschwörungsideologien gefordert, das sich auch an den Familien- und Freundeskreis richtet. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor, der unserer Redaktion vorab vorliegt. „Die Zunahme und Verbreitung von Verschwörungsmythen bereiten mir große Sorgen. Bereits vor der Corona-Pandemie waren Verschwörungsmythen in der Gesellschaft verbreitet, allerdings werden sie in dieser aktuellen Pandemie-Situation noch weiter gestreut und verfestigen sich“, sagte die Co-Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer. Zu lange seien Anhänger von Verschwörungsmythen als Spinner verharmlost worden, ähnlich wie die Reichsbürgerbewegung, zu der es große Überschneidungen gebe.