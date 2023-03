Namensrecht-Vorschlag der Grünen Wenn aus Herrn Müller und Frau Schneider die Eheleute Schnüller werden

Wäre es da nicht nett, mit den Brautleuten auch die Namen zu verheiraten, sie also in einen Tiegel zu werfen und zu verschmelzen. Aus zwei mach eins – und alle Unstimmigkeiten schmelzen wie Eis in der Sonne. So hat es der rechtspolitische Sprecher der Grünen Helge Limburg (40) vorgeschlagen. In England wird das „Meshing“ bereits praktiziert. Doch in Deutschland würde das Neuarrangement der Namenshälften bedeuten, dass aus Schmidt und Meier zum Beispiel Schmeier würde. Oder aus Baumann und Müller Bauer oder Müllmann. Oder aus Leutheuser-Schnarrenberger Leutberger und aus Strack-Zimmermann Strackmann – ach nein, sie heißt ja ohnehin schon Strazi.