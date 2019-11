Energiepolitik : Grüne: Kraftwerk Datteln 4 darf nicht ans Netz gehen

Berlin Die Bundesregierung verhandelt noch immer mit Betreiber Uniper, ob das moderne Steinkohlekraftwerk ab dem kommenden Jahr Strom liefern darf. Grünen-Chefin Baerbock übt scharfe Kritik an Wirtschaftsminister Altmaier (CDU).

Der Entwurf enthält zwar in Paragraf 29 auch ein Verbot, neue Anlagen in Betrieb zu nehmen. Ausgenommen sind aber Kraftwerke, für die bereits eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt – für Datteln 4 gibt es die seit 2017. Hingegen hatte die Kohlekommission in ihrem Beschluss empfohlen, für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke eine „Verhandlungslösung zu suchen, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen.“ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) machte aber bereits deutlich, dass er für die Inbetriebnahme sei. Zuversichtlich zeigte sich zuletzt auch Uniper-Chef Andreas Schierenbeck. Er setze alles daran, das Kraftwerk im Sommer 2020 ans Netz bringen zu können. „Wenn wir in Deutschland für eine zuverlässige Energieversorgung bis 2038 Kohlestrom benötigen, sollten die modernsten Anlagen und nicht die schmutzigsten laufen“, betonte Schierenbeck im Gespräch mit unserer Redaktion vor einer Woche.