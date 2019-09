Vor dem „Werkstattgespräch“ der CDU : Grüne erhöhen Druck auf Union beim Klimaschutz

Berlin An diesem Dienstag diskutiert die CDU über Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ende September will die Regierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Die Grünen verlangen wirksame Instrumente.

Nach dem Koalitionsausschuss zur Klimapolitik am Montagabend hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Druck auf die Union erhöht, schnell konkrete Maßnahmen zu beschließen. „Wir fordern Union und SPD auf, ein wirksames, sozialverträgliches und umfassendes Klimaschutzpaket zusammenstellen und am 20. September auf den Weg zu bringen“, sagte Hofreiter. „Die Zeit des Nichthandelns ist vorbei, es müssen endlich die Macher ran."

Am Montagabend waren die Koalitionsspitzen im Kanzleramt zusammengekommen, um die Sitzung des sogenannten Klimakabinetts Ende September vorzubereiten. Dann wollen Union und SPD ein Maßnahmenbündel schnüren, mit dem die Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2030 erreicht werden sollen. Kern ist das geplante Klimaschutzgesetz, in dem sich jedes Ministerium auf ein konkretes Einsparziel verpflichtet. Insgesamt muss Deutschland bis 2030 mindestens 55 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 reduzieren.

An diesem Dienstag will die CDU außerdem bei einem „Werkstattgespräch“ über Klimaschutzmaßnahmen beraten. Bei der Veranstaltung soll Ex-Partei- und -Fraktionschef Wolfgang Schäuble wichtige Impulse geben. Schäuble wurde von der CDU-Spitze ausgewählt, weil er einerseits als personifizierte „schwarze Null“ gilt, nachdem er 2014 als Bundesfinanzminister erstmals nach 1969 einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden vorlegte. Zudem hatte er schon als Unionsfraktionschef Mitte der 90er Jahre das damals gültige Konzept für eine ökologische Steuerreform der Fraktion unterstützt. Schäuble tritt für eine konsequente Klimapolitik ein.

Grünen-Politiker Hofreiter fordert konkrete Fortschritte: „Ich hoffe, die CDU nutzt ihr Werkstattgespräch, um aus dem Klima-Koma zu erwachen“, sagte er. Jahrelang habe die Union versucht, das Thema totzuschweigen und in der Koalition wirksame Maßnahmen immer wieder ausgebremst. „Auch heute ist noch völlig unklar, mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung das Pariser Klimaabkommen einzuhalten plant.“ Man erleben stattdessen ein wildes Durcheinander von Einzelmaßnahmen, die bisher in keinster Weise der Herausforderung angemessen sind.

Auch Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der am Montagabend beim Treffen im Kanzleramt dabei war, erhöht den Druck auf die Union. Für ihn sind Fortschritte in der Klimapolitik auch entscheidend für den Fortbestand der großen Koalition. „Wir brauchen einen großen Wurf in der Klimapolitik, wenn wir als Regierung weiter eine Berechtigung haben wollen, das Land zu führen“, sagte er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Am Ende müssen wir sagen können: Das reicht, damit wir die Klimaziele erreichen, die wir uns selbst gesetzt haben und auf die wir uns international verständigt haben.“ Ein Klein-Klein in der Klimapolitik helfe nicht weiter. „Wir müssen wegkommen von einer Politik, in der wir uns Richtiges nicht trauen, weil wir zu ängstlich sind wegen der möglichen Reaktionen.“