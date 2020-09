Fahrverbote und Bußgelder : Grüne blockieren Kompromiss für neuen Bußgeldkatalog

Berlin In einer Woche könnte der Bundesrat neue Vorschriften für die noch ausstehende Novelle der Straßenverkehrsordnung beschließen. Autofahrer wünschen sich nach monatelangem Ringen Rechtssicherheit. Doch die Fronten sind verhärtet.

Seit Monaten warten Autofahrer auf eine Novelle der Straßenverkehrsordnung zur Neuregelung von Fahrverboten und Bußgeldern für Temposünder. Jetzt läuft alles auf die Frage hinaus, wie kompromissfähig die Grünen in den Landesregierungen sind, um in der kommenden Woche im Bundesrat eine Lösung zu finden. Nach Informationen unserer Redaktion aus Kreisen der Verkehrsministerien könnte ein Kompromiss aus noch höheren Bußgeldern oder einer Ausweitung der strengen Fahrverbotszonen etwa auf Straßen vor Pflegeheimen kommen.

Hintergrund ist, dass wegen eines Formfehlers in einer eigentlich bereits beschlossenen Novelle des Bundesverkehrsministeriums die Neuregelungen ausgesetzt wurden und derzeit der alte Bußgeldkatalog gilt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Überarbeitung nun dafür nutzen, strenge Fahrverbotsregelungen zu entschärfen, die in der Novelle verankert waren. Die Grünen pochen auf eine Korrektur des Formfehlers, wollen die scharfen Sanktionen in der Neufassung aber bislang beibehalten.

Am Mittwoch hatten die Verkehrsminister der Länder in einer Telefonschalte mit dem Bundesverkehrsministerium keinen Kompromiss finden können, obwohl Vorschläge mehrerer Länder auf dem Tisch liegen, denen auch Scheuer zustimmen würde. So hatten NRW, Niedersachsen und das Saarland als Vorsitzland der Verkehrsministerkonferenz ein Papier vorgelegt, wonach Temposünder ein Fahrverbot erhalten, wenn sie innerorts vor Schulen und Kitas mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell fahren oder außerorts in Autobahnbaustellen 26 Stundenkilometer schneller als erlaubt sind. Zudem ist ein Warnschuss vorgesehen: So droht bei diesen und noch höheren Geschwindigkeitsüberschreitungen auch in allen anderen Verkehrsbereichen zunächst ein höheres Bußgeld als bislang. Ein Fahrverbot kommt dann hinzu, wenn der Temposünder binnen eines Jahres erneut erwischt wird. Diese Stellschrauben könnte man noch anziehen, um eine Zustimmung der Grünen zu erreichen, hieß es. Demnach könnte die Frist für die Warnschussregelung auf bis zu drei Jahre ausgeweitet und die Bußgelder beispielsweise um weitere 20 Euro erhöht werden.