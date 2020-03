Streit in der Koalition : SPD fordert Obergrenze für Mandate

Berlin Eine große Wahlrechtsreform scheint unerreichbar – nun soll ein Kompromiss her.

Die SPD-Fraktion beschloss vor einer Woche ein Konzept, das eine solche Deckelung vorsieht und das als doppelte Brücke gedacht ist: als Angebot an CDU und CSU und als Weg in die nächste Legislaturperiode, in der dann eine Reform abermals in Angriff genommen werden könnte. Dem SPD-Modell zufolge soll einmalig bei der nächsten Bundestagswahl die Zahl der Abgeordneten bei 690 begrenzt werden. Damit wäre der Bundestag zwar immer noch größer als im Regelfall mit knapp 600 Mandaten, zugleich aber deutlich kleiner als befürchtet. Denn würden aktuelle Umfragen bei der Wahl eintreten, könnte der Bundestag durch zusätzliche Überhang- und Ausgleichsmandate auf deutlich mehr als 800 Abgeordnete anwachsen.