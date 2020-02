Kommentar : Große Verunsicherung im Autohaus

Meinung Berlin Benziner stoßen mehr CO2 aus als andere und könnten Nachteile bei der Reform der KfZ-Steuer bekommen, das Dieselprivileg könnte bald wackeln und eine höhere Förderung für E-Autos hat die Bundesregierung auch noch nicht umgesetzt. So vergrätzt die Bundesregierung selbst klimabewusste Autofahrer.

Wer im Moment oder in naher Zukunft mit dem Gedanken spielt, ein neues Auto zu kaufen, hat es nicht leicht. Benziner, Diesel oder Elektro? Niemand kann derzeit mit Sicherheit sagen, mit welchem Antrieb man künftig am günstigsten fährt. Das schadet dem Handel und dem Vertrauen der Verbraucher in die Politik und in Vorhaben wie den Umwelt- und Klimaschutz. Denn die Verunsicherung im Autohaus ist vor allem deswegen so groß, weil die Bundesregierung zig Maßnahmen für mehr Klimaschutz und saubere Luft in Aussicht gestellt hat. Ausgereift sind aber die wenigsten dieser Ideen, Gesetzentwürfe oder gar Beschlüsse liegen kaum vor.