Empfehlung des Deutschen Ethikrats : Die eigentliche Impf-Botschaft des Ethikrats

Ein Mann in Berlin lässt sich eine Booster-Impfung geben. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Düsseldorf Der Deutsche Ethikrat empfiehlt eine allgemeine Impfpflicht – mahnt allerdings zu zahlreichen „flankierenden Maßnahmen“. Das ist eine wichtiger Fingerzeig an die Politik. Den Verantwortlichen bleibt einiges zu tun.

Der Deutsche Ethikrat hat sich positioniert und die Ausweitung der kürzlich beschlossenen Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen auf „wesentliche Teile der Bevölkerung“ empfohlen. Allerdings liefert der Ethikrat in seiner 20-seitigen Stellungnahme nicht nur eine genaue Abwägung, die natürlich auch Einwände gegen die Impfpflicht aufgreift. Vor allem mahnt das Gremium, dass gewisse „flankierende Maßnahmen“ erfüllt werden müssen, um eine allgemeine Impfpflicht zu rechtfertigen. Zu diesen Voraussetzungen gehören etwa „sehr viele niedrigschwellige Impfangebote“ in der Fläche und ausreichend Impfstoff, der eine Wahl erlaubt. Empfohlen werden eine direkte Einladung von Impfverpflichteten sowie ein datensicheres nationales Impfregister. Eine Impfpflicht müsse mit zielgruppenspezifischer, kultursensibler, mehrsprachiger und leicht verständlicher Information, auch über soziale Medien, verbunden sein. Die politischen Akteure und staatlichen Instanzen ruft der Ethikrat dazu auf, bei der Umsetzung der Impfpflicht bewusst darauf hinzuwirken, Frontstellungen zwischen geimpften und nicht geimpften Menschen zu vermeiden. Die Durchsetzung der Impfpflicht unter Anwendung von körperlicher Gewalt müsse ausgeschlossen werden. Liest sich wie eine To-do-Liste für die Politik.