Gesellschaftskunde Wahrnehmung dosieren

Man muss die aktuellen Krisen gar nicht alle aufzählen, um festzustellen, dass die Ereignisse in der Welt mit immer größerer Wucht ins Bewusstsein drängen. Deutschland ist nicht mehr das Land mitten in Europa, an dem die globalen Katastrophen mit großer Distanz vorbeizögen. Alles hat Auswirkungen auch hierzulande. Das große Leid von Menschen, die in die zerstörerische Gewalt des Krieges hineingezogen werden, unweigerlich und mit fürchterlichen Folgen, fordert Mitgefühl. Zugleich ist es wichtig, sich für die Zusammenhänge zu interessieren, weil eben auch auf deutschen Straßen ausgetragen wird, wie Menschen etwa zum verheerenden Angriff auf Israel stehen. Ob sie sich solidarisch mit Israel zeigen oder schweigen. Oder Flaggen verbrennen. Das hat Auswirkungen auf das Miteinander. Darauf, ob Jüdinnen und Juden in Deutschland sich noch sicher fühlen. Darauf, wie der Dialog mit Menschen weitergehen kann, die sich mit den Palästinensern solidarisieren – und denen, die das nicht mit einer klaren Verurteilung der Hamas verknüpfen wollen.