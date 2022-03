Corona-Pandemie : Lauterbach besorgt wegen steigender Corona-Zahlen

Berlin Während die Sieben-Tage-Inzidenz ansteigt, verhandelt die Regierung über umfassende Lockerungen. Zu den Verhandlungen in der Ampelkoalition zeigt sich der Gesundheitsminister dennoch zuversichtlich.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich besorgt über die wieder steigenden Corona-Zahlen gezeigt. Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass die Omikronvariante BA.2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikronvariante, sagte der Politiker am Montag in Berlin. Nach längerem Rückgang stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es 1259,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. „Das ist keine Kleinigkeit, der Unterschied wird sich bemerkbar machen", sagte der Minister. "Dazu kommt, dass die Bürger mit der Zeit etwas unvorsichtiger werden."