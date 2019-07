Überfüllte Krankenhäuser : Spahn will Notaufnahmen entlasten

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, am Montag in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Patienten mit vergleichsweise harmlosen Leiden sollen künftig nicht mehr direkt in die Krankenhäuser gehen. Die Versicherten sollen besser verteilt werden. Nicht alle sind begeistert.

Gesundheitsminister Jens Spahn will die zum Teil völlig überlaufenen Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten, indem Fachpersonal vorab die Dringlichkeit der Behandlung von Patienten abklärt. Der CDU-Politiker schickte einen Arbeitsentwurf für eine entsprechende Reform an die Bundesländer und erklärte am Montag in Berlin, Menschen, die schnelle Hilfe brauchen, müssten häufig zu lange warten.

Deshalb sollten zur zentralen Steuerung Notfallleitstellen sowohl unter der Notrufnummer 112 als auch der Nummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigungen erreichbar sein und entscheiden, ob Patienten in die Notaufnahme kommen, der Bereitschaftsdienst zuständig oder auch eine normale Sprechstunde ausreichen könnte. Wer direkt ein Krankenhaus aufsucht, soll in dem dort angesiedelten Integrierten Notfallzentrum aufgenommen und behandelt und entweder zur stationären Aufnahme oder ambulanten Versorgung geleitet werden. Der Vorstoß stieß auf breite Zustimmung. Die Bundesärztekammer bezweifelte allerdings, dass für die Reform ausreichend Geld und Ärzte zur Verfügung stehen.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte unserer Redaktion: „Die Notfallversorgung in Deutschland muss besser organisiert werden.“ Lauterbach zufolge sterben in Deutschland mehr Menschen als in anderen Industrienationen an den akuten Folgen von Schlaganfällen, Herzinfarkten oder schweren Unfällen, weil sie in die falschen Krankenhäuser gebracht würden. Patienten mit leichten Erkrankungen wiederum blockierten zu oft die Notaufnahmen - selbst während der Öffnungszeiten von Haus- und Fachärzten. Lauterbach zeigte sich sicher, dass die Bundesländer Länder mitziehen werden.