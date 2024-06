Kolumne Gesellschaftskunde Mehr Muße wagen!

Das gute Maß zu halten, ist oft eine Frage der Selbstreflexion und des Ausgleichs. Sinn in der Arbeit zu finden, ist gut. Verantwortung im Job zu übernehmen, ist wichtig – für einen selbst und für alle, die von einem Job profitieren. Aber mehr geht immer. Man muss also selbst Grenzen ziehen. Dafür muss man sein eigenes Arbeitsverhalten beobachten und ernst nehmen, wenn das Umfeld signalisiert, dass es zu viel wird mit dem Fleiß. Dann bedeutet die Alternative nicht Nichtstun, aber vielleicht: mehr Muße wagen. Und sehen, was daraus wird.