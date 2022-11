Kühler Wohnen : Wie neue Heizgewohnheiten auch Lebensgewohnheiten verändern

Meinung Düsseldorf Viele Menschen versuchen im Moment, Heizkosten zu sparen und leben in kühleren Räumen. Wie sich Wohnen und Gewohnheiten dadurch verändern.

Eigentlich hat es mit der Pandemie begonnen. Schon wegen Corona haben viele Menschen Verhalten verändert, das sie immer für selbstverständlich gehalten hatten. Das reicht vom Handschlag, den viele bis heute durch neue Rituale wie den Faust-Gruß ersetzt haben, bis zum Ausgehverhalten. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Energiewende nötigen nun viele, in deutlich kühleren Räumen zu leben. Um Gas und Heizkosten zu sparen, regeln manche die Temperaturen in ihren vier Wänden insgesamt runter, andere heizen in begrenzten Zeiträumen oder in weniger Zimmern. Das hat größere Auswirkungen auf das Lebensgefühl, als man zunächst denken könnte.