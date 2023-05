Wertewandel der Deutschen? Was gutes Leben ausmacht

Optimistisch an die Zukunft zu denken, fällt vielen heute schwer. Die Folgen des Klimawandels werden immer mehr Regionen immer häufiger in einen Krisenmodus stürzen. Was dann geschieht, haben viele schon während der Pandemie erfahren: Das Materielle wird unwichtiger, verlässliche soziale Beziehungen sehr viel wichtiger. Plötzlich nützen teures Auto oder Markenklamotten wenig. Dafür zählt, ob man Freunde oder Verwandte hat, die einem Essen vor die Tür stellen. Oder Medizin besorgen. Oder anrufen, damit man sich nicht so allein fühlt mit dem ganzen Schlamassel.