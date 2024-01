Rheinische Lösung Was das Brauchtum aus den drei Königen aus dem Morgenland macht

Dabei hatte der Bischof, einer der mächtigsten Männer im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, bei seinem Beutezug durchaus politische und auch wirtschaftliche Interessen. Die Reliquien der Weisen aus dem Morgenland gaben Köln, mit dem Titel heilige Stadt gesegnet und im Stadtwappen als treue Tochter Roms ausgewiesen, zusätzliche Strahlkraft. Die Wallfahrt zum Dreikönigsschrein lockte alsbald Pilger in so großer Zahl an, dass wohl auch deshalb 1248 mit dem Bau eines neuen großen gotischen Doms begonnen wurde. Dazu trug auch der Ablasshandel bei, der im mittelalterlichen Köln sogar mit Plakaten beworben wurde: Wer zahlt, wird selig und kommt in den Himmel. Das Gebet am Schrein, bis heute als Glaubensbekenntnis zur Dreikönigswallfahrt gepflegt, war damals eine zusätzliche Pflichtübung. Insoweit ging die Rechnung des erzbischöflichen Räubers über die Jahrhunderte auf.