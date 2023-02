Alltag im Homeoffice Mal ‘ne Pause einlegen

So wird sie verdrängt, die gute alte Pause. Die Minuten also, in denen man den Arbeitsplatz verlässt, nicht mehr auf Werkbank oder Bildschirm schaut, sondern etwas gänzlich Anderes tut. Kaffeetrinken zum Beispiel. Oder ‘ne Runde um den Block spazieren. Oder kurz mit jemandem über Alltag plauschen. Manchen gilt das als Faulheit, als schädliche Unterbrechung des Eigentlichen, als Ineffizienz. Dabei geben Pausen in der Regel frischen Elan. Die Unterbrechung allein bringt auch oft einen neuen Blick auf das Alte. Etwas, das zuvor nicht gelingen wollte, klappt plötzlich viel schneller. In körperlichen Berufen ruht man sich aus, tankt neue Kraft. Denen am Schreibtisch tut oft gerade die Bewegung in der Pause gut. Man steht mal auf, geht ein paar Schritte, sieht kurz etwas Anderes. Das regt das Hirn an.