Gesellschaftskunde Wenn ich rausgeh‘, fällt das Tor

Dieser Hang zum Abergläubischen hat wohl damit zu tun, dass Menschen gerade in Momenten größter Ohnmacht nach etwas suchen, das sie tun können. Ob die Nationalelf siegt oder nicht, entzieht sich der Wirkmacht ihrer Fans. Also tun sie etwas Anderes, das Wirkung zeigt. Etwas Unbedeutendes, das sie aber selbst in der Hand haben und mit Bedeutung aufladen. Mein olles Trikot hat schon einmal geholfen, also zieh ich es wieder an. Das ist Spielerei, die meisten Fans dürften nicht an Zwangsstörungen leiden, aber es hilft, Druck abzulassen. So viel Unsinn, darf man sich wohl zugestehen, auch in anderen Lebenslagen, wenn es hilft, mit den täglichen Ansprüchen fertig zu werden.