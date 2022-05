Vatertag 2022 : Jenseits der Bollerwagen

Meinung Düsseldorf Alte Rituale zum Vatertag wie die Sauftour mit den besten Kumpels sind weniger geworden oder sogar verschwunden. Feste Rollenzuschreibungen auch. Was das mit Vätern macht. Und mit Müttern.

Wann ist ein Mann ein Mann? Das fragte Herbert Grönemeyer 1984 in seiner ironischen „Männer“-Hymne, als die Vorstellungen von Männlichkeit längst ins Rutschen geraten waren und Klischees, wie sie im Lied durchgespult werden, kaum noch Halt boten. Wann ist ein Vater ein Vater? kann man heute genauso fragen, denn auch diese Rollenzuschreibung ist im Fluss. Was man etwa daran ablesen kann, dass am heutigen Feiertag Christi Himmelfahrt viel seltener der Bollerwagen gepackt wird zur Saufkumpel-Fluchttour weg von den Familien. Was nicht heißt, dass Männer nicht bisweilen flüchten. Sie verabreden sich dann eben zum Fußball. Und natürlich haben auch Mütter solche Strategien. Weil manchmal eben ein bisschen Abstand nötig ist von dem sozialen Gefüge, in dem man lebt.