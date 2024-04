US-Politikerin Kristi Noem Einen Hund erschießen, weil er nicht folgt – geht’s noch?

Man könnte also meinen, dass Donald Trumps mögliche Vizekandidatin Kristi Noem Pragmatismus und Entschlossenheit beweisen wollte, als sie sich entschloss, in ihrem aktuellen Buch zu beschreiben, wie sie ihren jungen Jagdhund getötet hat. Sie hielt das Tier, eine 14 Monate alte Deutsch-Drahthaar-Hündin, für unerziehbar. Statt bei der Fasanenjagd zu apportieren, fiel das Tier über Hühner her – was aus Hundesicht vielleicht gar nicht so weit auseinanderliegt. Doch die Herrin wollte nicht mehr erziehen. Sie hat sich auch keine selbstkritischen Fragen zu Wahl und Aufzucht ihres Hundes gestellt. Sie hat ihn einfach erschossen.