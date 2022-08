Dramatische Bilder : Warum trockene Flüsse so bedrohlich wirken

Meinung Düsseldorf Mächtige Ströme wie der Rhein fallen gerade trocken und rüttelt viele Menschen auf. Das hat mit der Bedeutung von Flüssen für die Region zu tun – und mit dem, was uns droht.

Vater Rhein geht es gerade nicht so gut. Und vielen anderen Gewässern im Land auch nicht. Die anhaltende Trockenheit drückt Pegelstände immer weiter, lässt unansehnlichen Schlick und Dreck zu Tage treten. Kaum etwas wirkt so bedrohlich und anklagend wie ein trockengefallenes Flussbett.

Das ist bemerkenswert, denn es gibt inzwischen viele dramatische Bilder, die Folgen des Klimawandels zeigen: Schmelzende Gletscher, Eisbären mit schwindendem Rückzugsraum, gestrandete Fische, die sich in wärmer werdenden Gewässern nicht mehr auskennen – und verenden. Doch dass es selbst so mächtigen Strömen wie dem Rhein gerade derart an die Substanz geht, hat eine eigene Bedrohungsqualität.

Das hat wahrscheinlich mit der Nähe zu tun. Wer in den Bergen lebt, erschrickt beim Anblick schwindender Gletscherzungen, deren ursprüngliche Größe er genau kennt. Im Rheinland ist eben der breite Fluss, der an so vielen Städten vorbeizieht, eine Konstante, die man sicher glaubte. Von leichten Sommerschwankungen mal abgesehen. Der Rhein steht für Beständigkeit. Wenn so ein Wasser verschwindet und schlammige Ödnis zurücklässt, hat das nicht nur wirtschaftliche Folgen. Es ist auch ein Sinnbild für das Ausdörren einer Lebensader, eines Verbindungsstrangs, für den Wandel zum Schlechten. Es heißt nicht umsonst trockenfallen – noch nie haben Menschen damit etwas Positives verbunden.