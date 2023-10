Migration, Klima, Wahlen Was bei privaten Streitgesprächen über Politik hilft

Diese Fähigkeit ist gerade wieder akut gefragt, wenn es um so strittige Themen wie Migration, Klima oder die anstehenden Landtagswahlen geht mit Politikern wie Markus Söder, Hubert Aiwanger oder Nancy Faeser, zu denen die Meinungen stark auseinandergehen. Andere gelten zu lassen, selbst wenn sie konträre Positionen vertreten oder Politiker gut finden, die man selbst für ungeeignet hält, bedeutet nicht, die eigene Meinung hinunterzuschlucken. Aber es verlangt, andere Auffassungen für möglich – und berechtigt zu halten, selbst wenn man sie aus tiefstem Herzen ablehnt. Dazu muss man erst einmal wissen wollen, was der andere wirklich denkt, auch jenseits von Schlagwörtern. Es geht also einmal darum, sich nicht nur an der Oberfläche zu streiten, sondern zu dem vorzudringen, was wirklich Differenzen aufwirft. Zu den Fragen also, über die Streit wirklich lohnt. Zugleich ist es eine Gefahr in privaten Politikdebatten, den anderen zu Fundamentalaussagen zu drängen. Nicht alles ist gleich eine Frage, an der das ganze Weltbild hängt, – und man sollte auch nicht jede Kleinigkeit dazu machen.