Düpierte Freunde Diese kurzen Blicke aufs Handy

Es gibt ein englisches Kofferwort für dieses Phänomen: Phubbing, eine Kombination aus Phone – Telefon und snubbing – brüskieren. Phubbing ist die unbeabsichtigte Beschämung eines anderen durch den Gebrauch des Smartphones in einer unangemessenen Situation. Studien zu Folge geschieht das häufig unter Freunden oder in Partnerschaften, also gerade in Beziehung, die Menschen eigentlich wichtig sind. Gerade die Vertrautheit, die dafür sorgen müsste, dass das Smartphone unwichtig wird, scheint die Hemmschwellen für Phubbing zu senken. Manchmal geschieht das im unangemessenen Rahmen, wenn Leute etwa bei einer Trauung durch ihre Timeline schauen oder selbst auf dem Friedhof das Smartphone nicht in der Tasche lassen können. Doch das ist eher eine Frage der Etikette. Es gehört sich nicht. Verletzender ist die kurze Ablenkung im Zweiergespräch. Das Gerät ruft zur Zerstreuung, die Besitzer geben nach – und vermitteln das Gefühl, die digitale Welt sei wichtiger. Dabei lehnen die meisten in Befragung dieses Verhalten ab – schauen dann aber doch mal schnell auf den Bildschirm.