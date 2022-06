Erstes Intveriew nach Amtsende : Was Merkels Rollenwechsel lehrt

Foto: dpa/Fabian Sommer 9 Bilder Angela Merkel spricht öffentlich über den Ukraine-Krieg

Meinung Düsseldorf Auch die frühere Bundeskanzlerin muss lernen, wie Ruhestand geht. Was sie über ihre ersten Monate erzählt, verrät, wie sie den Rollenwechsel vollzieht. Und was sie nicht will.