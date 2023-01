Aufmerksamkeit Was Schnelldenker verpassen

Mit den Büchergaben von Weihnachten starten viele Menschen gerade in ein neues Lesejahr. Allerdings hört man neuerdings auch von Leuten, die früher Vielleser und in ihrer Kenntnis stets einen Bestseller voraus waren, dass es ihnen neuerdings schwerfällt, dickere Bücher zu Ende zu bringen. Manche fangen gar nicht mehr an, lesen nur das Nötigste, was man so für den Job braucht oder um am Geschehen in der Welt teilzuhaben. Romane? Schon länger her.