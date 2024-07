Gesellschaftskunde Warum Fußballgucken gerade besonders guttut

Dass die Bildschirmzeiten der Deutschen weiter steigen, wird jedes Jahr registriert. Doch bleibt wenig beachtet, was es wirklich bedeutet, wenn Menschen einen großen Teil ihrer Zeit aufs Handy schauen, oft nicht merken, wie sehr sie all die Reize, all die Angebote für Zerstreuung absorbieren. Viele legen das Handy auch nicht weg, wenn sie mit Freunden zusammen sind. Kommuniziert wird nur noch über Bande. Und andere treffen sich einfach weniger, laden nicht ein. Man hat ja so wenig Zeit, immer was um die Ohren. Wozu sich all die Mühe machen? Bestelldienst am Abend tut es doch auch.