Gesellschaftskunde : Warum der Handschlag fehlt

Meinung Düsseldorf Händeschütteln ist im Moment tabu. Manche Leute gewöhnen sich bereits daran und haben andere Begrüßungsrituale entwickelt. Doch ohne Händedruck ginge viel verloren. Warum der alte Gruß in virenärmeren Zeiten ein Comeback verdient.

Es soll noch nicht wieder sein. Dafür ist Corona noch zu munter, dafür sind noch zu viele Viren unterwegs. Denn die lieben es, wenn Menschen einander die Hände schütteln. Beste Möglichkeit, sich auszubreiten. Also verzichten die meisten Leute derzeit noch aufs Händeschütteln, führen weiter brav die Ellbogen zueinander oder stehen einfach da in freundschaftlicher Distanz und nicken. Na? Hey? Alles gut?

Dabei ist Händeschütteln natürlich viel mehr als ein zufälliges Begrüßungsritual, das sich hierzulande nun mal etabliert hat. Einem anderen die Hand zu geben, bedeutet, sich in seine Hände zu begeben, einen Moment handlungsunfähig zu werden, alle Aufmerksamkeit der Kontaktaufnahme zu widmen. Vermutlich ist das Händeschütteln ja ein Nachfahre des Winkens, durch das Fremde einander in früheren Zeiten signalisierten, dass sie unbewaffnet sind. Ein Friedenszeichen also.