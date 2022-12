Gesellschaftskunde Geschenketipps – ein Fest für Klischees

Kuscheldecken, Schmuck, Dekokram oder wie wär‘s mit einer Tasse samt Aufdruck „Lieblingschef“? Wer in diesen Tagen im Internet nach „Geschenken für Frauen“ sucht, weiß, wohin sich die Geschlechterklischees verkrochen haben. In öffentlichen Diskussionen mag es inzwischen verpönt sein, Frauen als das schwache, frierende Geschlecht darzustellen, das zu Weihnachten auf Schmuckgeschenke hofft. Und auch in Wirklichkeit begegnet man solchen Frauen eher selten. Doch beim Einkaufen scheint es ohne Stereotype nicht zu gehen. Klischees, so scheint es, stimulieren den Kommerz. Als griffen Käufer eher zu, wenn das Angebot überkommenen Vorstellungen entspricht. Eindeutig zuzuordnen. Nur keine Irritation vor dem Kaufentscheid.