Gerichtsurteil : Jobcenter muss bei Hartz IV Schulbücher bezahlen

Kassel Drei Euro pro Monat für Schulbücher? Das reicht nicht, wenn das Land die Kosten nicht übernimmt, urteilte jetzt das Bundessozialgericht. Dann muss das Jobcenter einspringen.

Da Schulangelegenheiten Ländersache sind, regeln die jeweiligen Bundesländer die Kostenübernahme für Schulbücher unterschiedlich. So besteht etwa in Baden-Württemberg und in Hessen Lernmittelfreiheit. In anderen Bundesländern wie Berlin und Nordrhein-Westfalen wird von Eltern – je nach Einkommen – ein Eigenanteil verlangt. In den jetzt entschiedenen Fällen hatten Hartz-IV-Bezieher aus Niedersachsen vom Jobcenter die Kostenübernahme für Bücher ihrer Kinder in der Oberstufe verlangt. Konkret ging es um eine Kostenübernahme in Höhe von rund 135 Euro und 200 Euro. Die Jobcenter lehnten ab: Die Familien könnten die Kosten aus der regulären Hartz-IV-Leistung ansparen. Im Regelbedarf sind etwa drei Euro pro Monat für Schulbücher und Broschüren vorgesehen.